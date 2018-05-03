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Yunan askerlerin gözaltına aldığı kepçe operatörünün oğlu konuştu

Yunan askerlerin gözaltına aldığı Türk kepçe operatörünün kendi gibi kepçe operatörü olan oğlu Onur Alerik gözaltı anını anlattı
03 Mayıs 2018 12:44
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Yunan askerlerin gözaltına aldığı kepçe operatörünün oğlu konuştu

Edirne'de, Yunan askerler tarafından Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede manevra yaparken gözaltına alınan Türk kepçe operatörü Musa Alerik'in (39), kendisi gibi kepçe operatörü olan oğlu Onur Alerik, gözaltı anını anlattı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda, bekleyişini sürdüren Onur Alerik (21) dün saat 15.30 sıralarında Edirne Belediyesi olarak Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması yaparken aynı zamanda şefi olan babası Musa Alerik'in Pazarkule ve Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgeden dönüş yapmak istediğini söyledi. Alerik, babasının Yunan askerler tarafından durdurulduğunu ve gözaltına alındığını dile getirerek o anları İHA'ya anlattı.

"Gözümün önünde kolundan tutup aldılar babamı"

Babasının kendisini telefonla aramasının ardından yanına gittiğini anlatan Onur Alerik, "Kepçenin arandığını fark ettim. Beni aradı 'oğlum neredesin, seni göremiyorum. Bakıyorum ki sınırı geçmiş Yunan askerlerini bizim askerlerimiz sanarak. Ben baktığımda kepçeyi arıyorlardı. Sonra babamın yanına gittim. Yarım saat kadar orada bekledik. Yunan polisinin gelmesini bekledik. Ondan sonra bir şeyin olmayacağını falan söylediler ama Yunan mitleri gelince babamın kolundan tutup benim yanımdan aldılar gözümün önünde" ifadelerini kullandı.

Alerik, "Ben müdahale edemedim. Yaklaştırmadılar sınıra. Gözümün önünde gitti yani. Surat ifadesi de çok üzgündü. Zaten kendisi de tansiyon hastası biraz da kalp çırpıntısı var kendisinde. Telaş yaptı, korktu" dedi.

"İlaçlarını ulaştırırken sıkıntı çıkardılar"

Edirne Belediyesinde görevli daire müdürünün ve avukatın, babasının yanında olduğunu anlatan Onur Alerik, "Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ile görüştüm. Sağlığının iyi olduğunu söyledi. Şu an yanında Daire Müdürümüz Ayhan Özer ve belediye avukatı var. İlaçlarını ulaştırdık. İlaçları ulaştırırken sıkıntı çıkardılar. Onların teslim etmesine izin vermediler. Yunanlı askerler ilaçları aldı" diye konuştu.

"Tutuklu Yunan askerlerine misillime olsun diye gözaltına alındığını düşünüyorum"

Alerik, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerinden ve iki ülke arasında yaşanan gerginliklerden haberdar olmadığını dile getirerek, "Bir ay önce Yunan askerleri Türk sınırına silahlı olarak girdi. 2 Yunan askeri tutuklandı. Bu durumu da misilleme yaparak babamı gözaltına aldıklarını düşünüyorum. Babamın bir suçu yok sonuçta sivil vatandaş. Buraya iş yapmaya geldi. Kötü bir amacı yoktu kaçmak gibi bir amacı yoktu. Durdu, ne olduğunu anlayamadı. Gözaltına alındı. Yunan askerlerinin Türkiye'de tutuklu olduğundan haberim yoktu. Bir haberim olsaydı zaten babamı onların elinde alırdım" dedi.

(KU-MK-Y)

Anadolu Ajansı
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