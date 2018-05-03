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Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Başbakan Yıldırım'a Bahçeli'nin FETÖ'nün seçmen ayağı açıklaması sorulduğunda, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" dedi
Başbakan Yıldırım, "AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun ittifakı ile cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz
Başbakan Yıldırım'a Bahçeli'nin FETÖ'nün seçmen ayağı açıklaması sorulduğunda, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" dedi.
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