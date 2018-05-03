1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TürkAkım doğalgaz boru hattının Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit boğazdan geçiş yaptı
03 Mayıs 2018 13:12
Yazdır
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 ülkeden 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlayan ve Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na gidecek olan 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 06.00'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Saat 09.15'te boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen "Pioneering Spirit"a, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleriyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Boğaz, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev gemi sahildeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Geminin Türkiye'deki acente faaliyetlerini gerçekleştiren Polimar Shipping yetkilileri, Pioneering Spirit'in, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "TürkAkımı" projesi kapsamında, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz'in altından geçerek Türkiye'ye ulaşacak doğalgaz boru hattı çalışmalarında görev yaptığını belirtti.

Pioneering Spirit

Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle montajlanması ve sökülmesi ile çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemi, Rotterdam'daki 10 günlük bakım çalışmasının ardından, Norveç kıta sahanlığında 22 bin tonluk bir petrol sondaj platformunun kurulumu için tekrar yola çıkacak.

Pioneering Spirit, TürkAkım projesinin derin denizlerdeki ikinci hattını tamamlamak üzere, bu yılın üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e geri dönecek.

Muhabir: Burak Akay
Anadolu Ajansı
Bu haber 579 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Giresun, İranlı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor
03 Mayıs 2018 15:50		 Dünya markaları Ankara keçisi yününü kullanımdan kaldırıyor
03 Mayıs 2018 15:25
Hobi için başladı, şimdi ihracatını yapıyor
03 Mayıs 2018 15:06		 Enerjisa Enerji'nin geliri yüzde 68 arttı
03 Mayıs 2018 13:54
TOBB Başkanı'ndan S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin açıklama
03 Mayıs 2018 13:23		 Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekir
03 Mayıs 2018 12:07
Gaz santrallerinde yüzde 1 verimlilikle 200 milyon dolar tasarruf
03 Mayıs 2018 09:34		 Çılgın projelere Güney Kore desteği
03 Mayıs 2018 07:25
Seçimler öncesi ekonomiye ilk hamle
03 Mayıs 2018 06:10		 FED faiz kararını açıkladı
02 Mayıs 2018 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sven ulreich 2
06.05.2018 fenerbahçe vs bursaspor maçı 1
işin ucuzuna kaçmak 5
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 1
gözlerine inanamamak 2
02.05.2018 roma vs liverpool maçı 3
babanın evlat sevgisi 1
bitmek bilmez reklamlar 1
ilk önce sen kapat 3
şampiyon beşiktaş 1
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam