PKK'ya Nisan'da da ağır darbe vuruldu

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik nisan ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 1285 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), güvenlik korucularının da desteğiyle, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın nisan ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1-30 Nisan tarihlerinde, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 15 güvenlik görevlisi şehit düştü. Aynı süreçte bir sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında bir kişi yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 24 asker tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen ancak son dönemde ağır darbe alan terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Nisandaki bu operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 1285 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde nisanda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 210 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 80'i tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ile Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha ediyor.

Kışın yurt içinde teröristlerin kış üslenmesine, baharın yaşandığı şu sıralar ise eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

Kırmızı kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün bir çok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in yanı sıra kırmızı kategorideki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın (40) da olduğu saptandı.

PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu olan ve 4 milyon lira ödülle aranırken etkisiz hale getirilen Sayılgan'ın, örgütün sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken 8 yıl önce İskenderun'da 7 askerin şehit düşürülmesi ve Osmaniye'deki saldırıda 47 gün önce evlenen Teğmen Cumhur Akdağ'ın lojmanın balkonundaki eşi Pınar Akdağ'ın (23) şehit edilmesinin de aralarında yer aldığı 16 terör olayına karıştığı belirlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, 6 Nisan'da düzenlenen hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 6 teröristten birinin, bakanlığın listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Amanos saha genel sorumlusu "Wedat-Amed" kod adlı Seyithan Sinet olduğu tespit edildi.

Böylece örgütün eski ve yeni sözde Amanos saha sorumluları etkisiz hale getirilmiş oldu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 6 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan ve güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit edildiği saldırının faili "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik olduğu belirlendi.

Ağrı Dağı bölgesinde 7 Nisan'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'inin ise Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından, 21 Mart'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, Aranan Teröristler Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin'de hayat normale dönüyor

TSK, bu operasyonların yanı sıra hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak" üzere 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor.

Mehmetçik, Türk Polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat ile karadan zırhlı araçların yanı sıra tank ve fırtına obüsleri, havadan da F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) desteğiyle Afrin ve çevresini teröristlerden temizledi.

TSK, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayarak, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Sivillere evlerine dönme imkanı sunulan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında nisanda bin 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Nisan ayındaki terör olayları

Nisanda meydana gelen bazı terör olayları şöyle:

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 Nisan'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu, bir emekli korucu ile bir vatandaş yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 Nisan'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit düştü, yaralanan bir asker tedavi altına alındı.

- Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 14 Nisan'da çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı, bir terörist de etkisiz hale getirildi.

- Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine 16 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Nisan'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu, yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.