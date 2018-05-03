TOBB Başkanı'ndan S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin açıklama

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Türkiye'nin kredi notunun BB-'ye düşürülmesi kararının eksik bilgi ve yanlış değerlendirme sonucu alındığına inanıyoruz. Türkiye ekonomisi 2017'de gösterdiği yüksek büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla güçlü ve sağlam yapısını ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Alınan bu kararların Türkiye ekonomisinin durumunu eksik ve yanlış yansıttığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası olarak buna en güzel tepkiyi, bu haksız analizi dikkate dahi almadan, tüm olumsuz tezviratlara kulağımızı tıkayıp ekonomik faaliyetlerimizi artırmaya devam ederek vereceğiz. Yaklaşık 1,5 ay sonra açıklanacak 2018 ilk çeyrek ekonomik büyüme oranıyla tüm kredi derecelendirme kuruluşlarına yaptıkları yanlış hesapları göstereceğimize inanıyorum. Beklentimiz ve hedefimiz, bu yılın ilk çeyreği itibariyle ekonomideki büyümeyi yüzde 7'nin üzerinde gerçekleştirmiş olmaktır. Bu sayede Türkiye olumsuz beklenti içinde olanların tahminlerini bir defa daha boşa çıkartacak. Türkiye'nin ne kadar dinamik ve üretken olduğunu bir kez daha ispatlayıp, tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj vermiş olacağız."