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Yunanistan'da gözaltına alınan Türk operatörün cezası belli oldu
Yunanistan sınırına geçtiği için gözaltına alınan Edirne Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi
Yunanistan hükümeti skandal karardan geri adım attı. Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik bugün öğle saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Alerik, çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi.
Yunanistan tarafı kepçe operatörünün serbest bırakılmasına karar verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.
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