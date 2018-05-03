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CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
CHP'li İlhan Kesici, CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğunu söylerken, Muharrem İnce de Grup toplantısına girişte alkışlandı
CHP'li İlhan Kesici: Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı.
Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim.
O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin.
CHP Sözcüsü Tezcan daha önce yaptığı açıklamada, 4 Mayıs Cuma Günü cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını belirtmişti
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