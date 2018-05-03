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Kuzey Şehir için başvurular başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yapılan Kuzey Şehir projesi için 14-25 Mayıs'ta başvurular alınacak
03 Mayıs 2018 13:32
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Kuzey Şehir için başvurular başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı "Kuzey Şehir Projesi" kapsamında yapılacak konutlar satışa çıkarılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TOKİ, Türkiye'nin en büyük konut projesi olarak gösterilen, Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda kurulacak Kuzey Şehir'de 2. etap 749 konut için talep toplayacak.

Konut sahibi olmak isteyenlerin, 299 adet 2+1, 176 adet 3+1 ve 274 adet 4+1 konut için 14-25 Mayıs'ta başvurusu alınacak.

Halk Bankası'nın herhangi bir şubesine 2 bin lira başvuru bedeli ödeyenler, uygun şartlarda ev sahibi olabilecek. 2+1 konutlara 120-180 ay vadeyle 109 bin-141 bin lira ödeme seçeneği sunulacak. 3+1 konutlar için 139 bin-220 bin liradan 108-144 ayda ödeme kolaylığı sağlanacak, 222-294 bin liraya satılacak 4+1 konutlar da 108-144 ay taksite bölünecek.

Konut bedelinin yüzde 10-25'i arasında değişen peşinatlar, Halk Bankası'na ödenecek. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde 04 Haziran 2018'de, noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" gerçekleştirilecek. Sözleşme 11 Haziran-06 Temmuz'da imzalanacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak. En az yüzde 40 engellilere konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak. Emeklilere ise bu oran yüzde 25 olarak belirlendi.

Konutların teslim süresi, hak sahibiyle yapılan sözleşme tarihinden itibaren 36 ay olacak. İlk taksit ödeme tarihi, konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. Konut satış fiyat ve koşulları hakkında detaylı bilgi, Halk Bankası şubelerinden ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi www.toki.gov.tr'den alınabilecek.

Şehir içinde şehir inşa ediliyor

Kuzey Şehir Projesi kapsamında yapılacak konut alanında, cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak.

Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek.

Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, 17 kilometrelik yeni bir yol açarak Kuzey Şehri, kent merkezine bağlayacak.

Zuhal Kocalar
Anadolu Ajansı
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