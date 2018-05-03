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Antalya'da 'köpek gezdirme' cinayeti davasında karar

Havlayan köpeğini gezdirdiği için komşusunu silahla öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
03 Mayıs 2018 13:47
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Antalya'da 'köpek gezdirme' cinayeti davasında karar

Antalya'da havlayan köpeği gezdirdiği için komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erol Karayel, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Söz verilen Karayel, olay günü sabah erken saatlerde Selçuk Atasoy'un köpeğiyle evinin yakınına gelerek bağırıp çağırdığını, kendisini uyandırdığını söyledi.

Yanında bulunan köpeğinin de sürekli havladığını öne süren Karayel, bunun üzerine rahatsız olduğu için tabancasını alıp ateş etmeye başladığını ifade etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme"den 25 yıl hapis cezası verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde Erol Karayel, köpek havlamasında rahatsız olduğu iddiasıyla komşusu Selçuk Atasoy'u 23 Mayıs 2017'de tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Anadolu Ajansı
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