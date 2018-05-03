1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enerjisa Enerji'nin geliri yüzde 68 arttı

Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artarak 867 milyon liraya yükseldi
03 Mayıs 2018 13:54
Yazdır
Enerjisa Enerji'nin geliri yüzde 68 arttı

Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 867 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa Enerji'nin yılın ilk çeyreğindeki net karının 243 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Enerjisa Enerji'nin elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye'nin lider enerji şirketi olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirket, 2018'in ilk çeyreğinde 867 milyon lira konsolide faaliyet geliri yaratarak gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji'nin Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, "Gerçekleşen güçlü rakamlarımız, halka arz sırasında belirlediğimiz orta vadeli hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırmıştır. Bu başarılı performans ile 2018'e dair beklentimiz 3 ila 3,3 milyar lira faaliyet geliri yaratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaimler, şirket olarak dağıtım yatırımlarıyla Türkiye'de ihtiyaç duyulan enerji altyapısını geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 354 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Giresun, İranlı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor
03 Mayıs 2018 15:50		 Dünya markaları Ankara keçisi yününü kullanımdan kaldırıyor
03 Mayıs 2018 15:25
Hobi için başladı, şimdi ihracatını yapıyor
03 Mayıs 2018 15:06		 TOBB Başkanı'ndan S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin açıklama
03 Mayıs 2018 13:23
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
03 Mayıs 2018 13:12		 Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekir
03 Mayıs 2018 12:07
Gaz santrallerinde yüzde 1 verimlilikle 200 milyon dolar tasarruf
03 Mayıs 2018 09:34		 Çılgın projelere Güney Kore desteği
03 Mayıs 2018 07:25
Seçimler öncesi ekonomiye ilk hamle
03 Mayıs 2018 06:10		 FED faiz kararını açıkladı
02 Mayıs 2018 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caner toygar'ın ak parti'den milletvekili aday adayı olması 3
sözlükteki durgunluk 1
işin ucuzuna kaçmak 5
seyirci kalmak 2
işyerinden geç çıkan kimse 1
hayallerde yaşamak 4
yolgeçen hanı 2
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
serengeti milli parkı 2
sırtını dönmek 3
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam