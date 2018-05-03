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İzmir'deki ByLock operasyonu: 5 tutuklama
ByLock kullandığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün sözde "Hatay eyaleti yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerinin 27 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY'nin sözde "Hatay eyaletindeki kadın yapılanması"nda yer aldıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alınmıştı.
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