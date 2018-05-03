MLKP sorumlusu erkek arkadaşıyla buluşmasında yakalandı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç, Ankara'da polisin takibindeki erkek arkadaşıyla buluşması sırasında düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, terör örgütü üyeliği ve propagandası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yaklaşık 3 yıldır aranan Ceren Ç'nin sevgilisi D.B ile buluşacağı bilgisini aldı.

Takibe alınan erkek arkadaşı ile Çankaya'da buluşan Ceren Ç, istihbarat ve terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Örgüt adına ülke genelinde çok sayıda yasa dışı eyleme katıldığı ve özellikle üniversitelerde örgütlenme çalışmaları yaptığı belirtilen şüphelinin, MLKP terör örgütünün Suriye'de bulunan terör kamplarına eleman sağladığı öğrenildi.

Öte yandan örgütün, bombalı eylemlerde Suriye'deki kamplarda eğitim alan örgüt mensuplarını kullandığı ve ülke genelinde eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan zanlının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.