1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz

Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısı) Bu konuda Sayın Devlet Bahçeli hassasiyetini ifade etti. Bir konudaki hassasiyete dikkat çekti. Son derece önemli bir konu. Dikkat çektiği husus FETÖ'nün bu süreçleri manüpile etmesi, organizasyon içerisinde olması ihtimali var mıdır? Devletimiz bu konuda hassasiyet göstermelidir dedi. Bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz
03 Mayıs 2018 14:20
Yazdır
Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç açıklama yaptı

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık.

Hüllet yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem sonra bazı siyasi partiler alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar masa başı pazarlık olarak okunur. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz.

Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizde pazarlık olmaz istişare olur. İstişare ile kararlarımızı verdik.

Her seçimde daha önceki dönemde milletvekili olan fakat yeni dönemde kendi takdirleriyle başvuruda bulunmayan onlarca milletvekili olmuştur. Herhangi bir planlama dahilinde değil milletvekillerimizin kendi takdirinde olan bir durumdur.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Biz şu anda kendi ittifaklarımızı oluşturuyoruz. Seçime yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 15 günde ana muhalefet kanadında olup bitenler, cumhurbaşkanlığı adayı gösterme, milletvekili gönderme... Türkiye'nin gündemini ve siyasetini rehin almaya hakları yok. Bizim sorumluluklarımız var, Türkiye'ye dair hayallerimiz var. Biz bunlarla ilgiliyiz."

'BAHÇELİ'NİN HASSASİYETİNE KATILIYORUZ'

  • (Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısı) Bu konuda Sayın Devlet Bahçeli hassasiyetini ifade etti. Bir konudaki hassasiyete dikkat çekti. Son derece önemli bir konu. Dikkat çektiği husus FETÖ'nün bu süreçleri manüpile etmesi, organizasyon içerisinde olması ihtimali var mıdır? Devletimiz bu konuda hassasiyet göstermelidir dedi. Bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz.
Memurlar.Net
Bu haber 12,507 defa okundu. 23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor
03 Mayıs 2018 15:19		 Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 15:12
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1
03 Mayıs 2018 15:02		 Evde oy kullanabilmek için rapor alınacak adres belli oldu
03 Mayıs 2018 14:50
AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil
03 Mayıs 2018 14:41		 Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
03 Mayıs 2018 14:01
3 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
03 Mayıs 2018 13:59		 Kılıçdaroğlu: FETÖ ile işbirliği yapanlar seçmeni suçluyor
03 Mayıs 2018 13:52
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
03 Mayıs 2018 13:42		 CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
03 Mayıs 2018 13:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caner toygar'ın ak parti'den milletvekili aday adayı olması 3
sözlükteki durgunluk 1
işin ucuzuna kaçmak 5
seyirci kalmak 2
işyerinden geç çıkan kimse 1
hayallerde yaşamak 4
yolgeçen hanı 2
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
serengeti milli parkı 2
sırtını dönmek 3
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam