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Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz
Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısı) Bu konuda Sayın Devlet Bahçeli hassasiyetini ifade etti. Bir konudaki hassasiyete dikkat çekti. Son derece önemli bir konu. Dikkat çektiği husus FETÖ'nün bu süreçleri manüpile etmesi, organizasyon içerisinde olması ihtimali var mıdır? Devletimiz bu konuda hassasiyet göstermelidir dedi. Bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç açıklama yaptı
Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık.
Hüllet yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem sonra bazı siyasi partiler alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar masa başı pazarlık olarak okunur. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz.
Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizde pazarlık olmaz istişare olur. İstişare ile kararlarımızı verdik.
Her seçimde daha önceki dönemde milletvekili olan fakat yeni dönemde kendi takdirleriyle başvuruda bulunmayan onlarca milletvekili olmuştur. Herhangi bir planlama dahilinde değil milletvekillerimizin kendi takdirinde olan bir durumdur.
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI
Biz şu anda kendi ittifaklarımızı oluşturuyoruz. Seçime yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 15 günde ana muhalefet kanadında olup bitenler, cumhurbaşkanlığı adayı gösterme, milletvekili gönderme... Türkiye'nin gündemini ve siyasetini rehin almaya hakları yok. Bizim sorumluluklarımız var, Türkiye'ye dair hayallerimiz var. Biz bunlarla ilgiliyiz."
'BAHÇELİ'NİN HASSASİYETİNE KATILIYORUZ'
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