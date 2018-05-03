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Facebook verilerini toplayan skandal şirket kapanıyor
Facebook veri skandalının merkezindeki politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica tüm operasyonlarını durduracağını ve iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Şirket 2016 Başkanlık Seçimleri'nde ABD Başkanı Donald Trump için çalışmıştı
2014 yılında 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri uygunsuz şekilde topladığı ve müşterilerinin amaçları doğrultusunda kullandığı ortaya çıkan Cambridge Analytica, tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı.
Facebook, şirket kapansa bile Cambridge Analytica üzerinde yürüttükleri araştırma ve soruşturma faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu.
Sosyal ağ sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, "Bu gelişme neler olduğunu anlamak ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için gösterdiğimiz kararlılığı etkilemeyecek. Yetkili mercilerle birlikte çalışarak soruşturmamızı sürdüreceğiz." dedi.
Cambridge Analytica, bir anket uygulaması aracılığıyla toplanan milyonlarca Facebook kullanıcısına ait verileri 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nin ve Brexit referandumunun sonuçlarını etkilemek için kullanmakla suçlanıyor.
Şirket 2016 Başkanlık Seçimleri'nde ABD Başkanı Donald Trump için çalışmıştı.
Cambridge Analytica sözcüsü Clarence Mitchell, son aylarda şirketin 'asılsız' suçlamalara maruz kaldığını ve medyanın tüm müşterilerini kaybetmelerine yol açtığını söyledi. Mevcut şartlarda operasyonlara devam edemeyeceklerini belirten Mitchell, çatı şirketleri SCL Elections'ın gerekli iflas başvurularını yapacağını ekledi.
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