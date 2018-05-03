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Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
Türk otomotiv sanayisi, "son 12 aylık" ihracat toplamında ilk kez 30 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Otomotiv, nisanda 2,9 milyar dolar, 4 ayda ise 11,1 milyar dolarla yine en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Toplam dış satımdan yüzde 78,3 pay alan AB ülkelerine ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 8,7 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı yapıldı
Otomotiv sanayisi, "son 12 aylık" ihracat toplamında ilk kez 30 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında en çok ihracat yapan sektör, 2 milyar 903 milyon dolarla yine otomotiv oldu. İhracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,6 artan otomotiv sanayisi, toplam dış satımdan yüzde 21,4 pay aldı.
Otomotiv endüstrisinin ihracatı 2018'in 4 ayında ise bir önceki yılın aynı
dönemiyle karşılaştırılığında yüzde 19,8 artarak 11 milyar 130 milyona yükseldi.
İhracatta aslan payı AB'nin
Aynı dönemde otomotiv sanayisinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 1 milyar 273 milyon 383 bin dolarla İtalya, 1 milyar 193 milyon 780 bin dolarla Fransa takip etti.
Ülke grubu olarak bakıldığında ise Avrupa Birliği (AB) ocak-nisan döneminde otomotiv endüstrisinin en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü.
Sektörün toplam dış satımından yüzde 78,3 pay alan AB ülkelerine 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artışla 8 milyar 717 milyon 346 bin dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı yapıldı.
Otomotiv ihracatının lideri Bursa
Ankara 412,6 milyon dolarlık, İzmir 226,8 milyon dolarlık, Manisa 171,5 milyon dolarlık ve Manisa 114,1 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatı gerçekleştirdi.
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