AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil

AK Parti, yeni Meclis'te kadın milletvekili sayısını artıracak. Şu an 34 kadın milletvekili bulunan AK Parti, 24 Haziran'da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere daha fazla kadını Meclis'e taşımak istiyor.

AK Parti'de üç gün uzatılan milletvekili için aday adaylığı başvuru süresi dün doldu. Dün saat 16.00 itibarıyla milletvekili aday adaylığı için toplam 7 bin 220 kişi müracaat etti.

Aday adayları arasında kadın siyasetçilerin de arttığı bildirilirken, AK Parti aday listelerinde önceki seçimlere göre daha fazlı kadına şans vermeyi planlıyor. Şu an 34 kadın milletvekili bulunan AK Parti, 24 Haziran'da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere daha fazla kadını Meclis'e taşımak istiyor.

ÖZGEÇMİŞ HAVUZUNA SEÇİM GÖREVİ

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı "Sahada yaptığımız artı yönlerimiz nelerdi, neleri iyi yaptık, neleri yapsaydık daha iyi olabilirdik ve neleri yapmamalıydık?" sorularına yanıt arayan anket yaptı.

Bu analizin sonucuna göre sahada çalışmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca özgeçmiş havuzu oluşturan kadın kolları, bu havuzda yer alan kişileri seçim döneminde görevlendirecek.

Seçim çalışmalarında kadınlar ön safta yer alacak. Ev ve salon sohbetleri ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve cumhur ittifakını anlatacak olan AK Parti'li kadınlar seçim döneminin Ramazan ayına gelmesi sebebi ile çat kapı ile iftar yapacak.

Yasemin Asan