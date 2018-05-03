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Otomobil almak için çektikleri 56 bin lirayı bankta unuttular

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu (31) ve akademisyen eşi Bora Uslu, otomobil almak için kredi olarak bankadan çektikleri 56 bin liranın bulunduğu çantayı, parkta oturdukları bankta unuttu. Eşiyle parka döndüklerinde parayı bulamayan Rumeysa Uslu, "Psikoloğum ve parayı alanın psikolojisini anlayabiliyorum. Parayı getirirse kendisinden şikayetçi olmayacağız. Getirirse ödül vereceğim" dedi
03 Mayıs 2018 14:45
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Otomobil almak için çektikleri 56 bin lirayı bankta unuttular

Alanya'da rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, otomobil almak için eşi Bora Uslu ile beraber geçen pazartesi günü Antalya merkeze gitti. Bankadan 80 bin lira kredi kullanan çift, internetten beğendikleri otomobilin değeri olan 56 bin lirayı da yanlarına alarak, beğendikleri aracı kendilerine gösterecek arkadaşlarını bir parkta beklemeye başladı. Arkadaşlarının gelmesiyle araca binen çift, bir anlık dalgınlıkla paranın bulunduğu çantayı oturdukları bankta unuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra çantanın yanlarında olmadığını fark eden çift, oturdukları banka döndü fakat para dolu çantayı bulamadı. Bunun üzerine çift, polise başvurdu.

'PARAYI GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIZ'

Olayı anlatan Rumeysa Uslu, "Eşimle internetten beğendiğimiz otomobili satın almak için otobüsle Alanya'dan Antalya'ya geldik. Otomobili bize gösterecek olan arkadaşımızı da Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Megapol Sineması önündeki belediye bankına oturarak beklemeye başladık. Bir süre sonra arkadaşımız bizi otomobiliyle almaya geldi. Eşimle araca binip Portakal Çiçeği Bulvarı'na doğru hareket ettik. Arabadan inerken çantanın yanımda olmadığını fark ettim. Şokun ardından hemen bankın olduğu yere döndük. Ancak bankın üzerinde çanta yoktu. Hemen Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduk. Polis bize işlek bir cadde olduğunu ve Mobese, güvenlik ve araç kameralarını inceleyeceklerini söyledi. Ben psikoloğum ve parayı alanın psikolojisini anlayabiliyorum. Parayı getirirse kendisinden şikayetçi olmayacağız" dedi.

'GETİRİRSE ÖDÜL VERECEĞİM'

Kaybolan paranın bulunması için arkadaşlarının yardımıyla afiş hazırlandığını ve paranın kaybolduğu bankın çevresine astığını aktaran Uslu, "Para banka kredisiydi. Bulan kişinin vicdanı varsa paramızı geri getirir. Getirirse ödül vereceğim. Ancak parayı polis bulursa hukuksal haklarımın tamamını kullanacağım" diye konuştu.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR

Kaybolan 56 bin lirayı bulmak için harekete geçen polis, paranın unutulduğu bölgedeki bütün Mobese, toplu taşıma araçları ve iş yerlerine ait kameralardaki görüntüleri incelemeye başladı. Kamera görüntülerinde paranın konulduğu siyah renkli bez çanta ve çantayı alan kişinin eşkali belirlenmeye çalışılıyor.

Engin Anak

Doğan Haber Ajansı
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