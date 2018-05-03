1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kebapçı yemini: Yemediğimi başkasına yedirmeyeceğim

Kayseri'de Lokantacılar ve Pastacıları Odası'nın kapsam dışı meslek dallarında kebapçılık eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler, et ve ekmeklerin bulunduğu masaya el basarak, yemin etti
03 Mayıs 2018 14:46
Yazdır
Kebapçı yemini: Yemediğimi başkasına yedirmeyeceğim

Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'ndan, Kapsam Dışı Meslek Dallarında (Kebapçılık, pide ve lahmacun imalatçılığı, simit poğaça vb. imalatçılığı) alanında sertifika almak isteyen 27 kursiyer, pratik eğitim sonrası bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri huzurundan uygulamalı sınavdan geçti. Kebapçılık kursiyerleri, Adana kebap, zırh köfte ve tavuk şişte maharetlerini gösterdi.

Kursu başarı ile tamamlayanlar daha sonra üzerinde ekmek ve etin bulunduğu masaya ellerini koyarak, Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir'in okuduğu yemini tekrar etti.

Sertifika almaya hak kazananlar ,''Halk sağlığını önde tutacağıma, kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğime, bozuk gıda satmayacağıma, gramajlara uyacağıma, mesleğime saygı duyacağıma, yeminime sadık kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim" diyerek yemin etti.

Yemin töreni sonrası konuşan Oda Başkanı Aydemir, ''Gıda üreten iş yerlerinin doktorluktan farkı yok. Ameliyathane gibi mutfaklarımız temiz olmalıdır. Halkın sağlığını korumak ve sağlıklı gıda yedirmek en büyük görevimizdir " dedi
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 882 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağışlar geliyor-Haritalı
03 Mayıs 2018 15:41		 Canan Karatay'dan şaşırtan Ramazan tavsiyesi
03 Mayıs 2018 14:56
Aydınlıları isyan ettiren kötü koku
03 Mayıs 2018 14:43		 El frenini çekmeyi unutunca...
03 Mayıs 2018 14:11
Hubble Teleskobu'yla öte gezegende büyük keşif
03 Mayıs 2018 14:07		 Laboratuvar ortamında embriyo benzeri yapılar üretildi
03 Mayıs 2018 13:58
Özel yurtta 16 öğrenci yemekten zehirlendi
03 Mayıs 2018 11:43		 Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı
03 Mayıs 2018 11:31
Uzman Çavuş kız arkadaşı ile tartıştığı sırada intihar etti
03 Mayıs 2018 10:56		 Mezarlıkta ağlayan kız bulunamadı! 4 kişi gözaltında
03 Mayıs 2018 10:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gamsız 4
doların 4,20 lira olması 1
03.05.2018 fenerbahçe vs beşiktaş maçı 3
caner toygar'ın ak parti'den milletvekili aday adayı olması 3
28.04.2018 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
Sözlüğe bi bakıp çıkmak 2
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 1
migros 2
en saçma şarkı sözleri 2
paspasın altına anahtar koymak 3
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam