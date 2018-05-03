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Bakan Özhaseki: İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutabiliriz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar barışında İstanbul Boğazı istisna tutulabilir" dedi
Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 'imar barışı' ile ilgili açıklama yapan Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.
Daha önce kamuoyunda dile getirilen ifadelerde, imar barışının bazı bölgelerdeki maddi durumu iyi olan kişileri ödüllendireceği eleştirilerinde bulunulmuştu.
İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonu'nda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor. Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.
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