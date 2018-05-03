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MBSTS sonuçları açıklandı
ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçlarını açıkladı.
2018-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
7 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2018-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Adayların memurlar.net formundaki paylaşımları için TIKLAYINIZ
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