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Hobi için başladı, şimdi ihracatını yapıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde civciv üretmek için kuluçka makinesi satın alan Ahmet Ali Ataka, artık kuluçka makinelerini kendisi üreterek yurt dışına ihraç ediyor
03 Mayıs 2018 15:06
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Hobi için başladı, şimdi ihracatını yapıyor

Fatsa ilçesinde civciv üretmek için kuluçka makinesi satın alan 21 yaşındaki Ahmet Ali Ataka, daha sonra makineleri seri bir şekilde üretmek için KOSGEB desteğine başvurarak, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kendi iş yerini açtı.

Kendi markası ile yurt içi ve yurt dışına yaptığı kuluçka makinelerini ihraç etmeye başlayan Ataka, hedefinin kuluçka makinesi alanında daha büyük makineler üretmek olduğunu ve işini büyüterek istihdama katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI
Yeni bir iş araştırması yapmak istediğini ve internette gezinirken civciv üretimi yapma kararını aldığını söyleyen Ataka, "Hobi olarak yapmak istediğimiz işi şuanda ticari faaliyete çevirerek işimize başladık. İlk olarak civciv üretimi yaparak makine satın almıştık.

Daha sonra hobi olarak yapılan bu işe büyük talebin olduğunu gördük ve makine üretimi yapmaya karar verdik. İşimizi büyütme kararı aldık ve Fatsa Genç İş Adamları Derneği ile KOSGEB'in ortak açtığı girişimcilik kursu için başvuruda bulunduk.

Kurslara katıldık, sertifika aldıktan sonra işimize yöneldik ve bu alanda büyümeye başladık. KOSGEB'in önemli desteği işimizde bizlere çok büyük yardımcı oldu. Piyasada bir eksiklik hissettik ve sonuçta bizler bu işi yapma kararı aldık.

İş yerimizi büyüttükten sonra kuluçka makinesi üretimine başladık. Ebat olarak ilk küçük çapta makineler yaptık ve başarılı olunca da büyük makineler yaptık.

Ürettiğimiz makinelere birçok ilden talep oldu. Bu işe merak duyanların tamamı bu makineye merak duyuyor. İnsanlar civciv yetiştiriciliğini genelde hobi olarak yapıyor. Maliyette fazla yüksek olmadığı için talepte duruma göre yüksek oluyor.

Bizler üretim yaptığımız iş yerimizde civciv üretimi de gerçekleştiriyoruz. Belirli bir ücret karşılığında kendi makinelerimizde

müşterilerimizin civcivini de çıkartıyoruz.

Türkiye çapında internet üzerinden satış yapıyoruz. Ayrıca birçok farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Araplar çok beğendi makinemizi ve en çok onlar satın alıyorlar" dedi.


''HER ŞEYİ HAZIR OLARAK MÜŞTERİYE TESLİM EDİYORUZ''

İstenilen ebat ve ölçüde kuluçka makinesi yaptıklarını belirten makine teknisyeni Levent Kısacık, "Bütün kalıpların burada üretimini yapıyoruz. Teknik olarak her şeyini ayarlıyoruz. Her şeyi hazır olarak müşteriye teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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