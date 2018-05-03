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Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar hakkındaki "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir? FETÖ'nün 100.000 imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur" sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'den yanıt geldi
03 Mayıs 2018 15:19
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Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.
Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener "Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" dedi.

'EYLEMSİZ DOÇENT YANCILIĞA DEVAM ETSİN, BİLMEDİĞİ İŞLERE KARIŞMASIN'

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımı Sayın Erdoğan çok yakından bilir.

Ve 'eylemsiz doçent' diye tabir ettiğim Sayın Bahçeli'yi dizilerini seyretmeye, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Sayın Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum.

Bilmediği, anlamadığı işlerde konuşmamasını kendisine öneriyorum. Eylemsiz doçent, yancılık yapmaya devam etsin bilmediği işlere karışmasın."
Bu arada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti olarak Akşener'i destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Akşener, "Beni en iyi onlar anladı" yorumu da yaptı.

CHP: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK, GİDİCİSİNİZ

Ayrıca Bahçeli'ye bir tepki de CHP'den geldi. Cumhurbaşkanı adayı için imza atmanın anayasal bir hak olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçeli'nin aymaz birisi olduğunu söyledi.

Altay, sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

"Daha fazla Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz."

'YSK DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI'

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren bir diğer isim oldu. Cihaner, bu talebin seçmen iradesi üzerinde baskı oluşturacağını söyledi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun konu hakkında derhal bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Sputnik

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