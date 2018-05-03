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Yanan otomobili TOMA söndürdü
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın açık otoparkında yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
Anadolu Adalet Sarayı'nın açık otoparkındaki bir otomobilde çıkan yangın, toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıkılan suyla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Adalet Sarayı'nın B Blok -4. katının önünde bulunan açık otoparkta park halindeki 34 TT 3831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Adliyede görevli polis ekipleri yangını fark ederek, otomobile TOMA'dan tazyikli su sıktı. Polisin müdahalesiyle söndürülen otomobilde, hasar meydana geldi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.
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