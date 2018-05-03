Cinayet şüphelisini deri şapka ele verdi

Antalya Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığını gören vatandaşlar, polis ve 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ömer Aksoy (31), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların "Şüphelilerden birisinde deri siyah şapka bulunuyordu." şeklindeki ifadesinin ardından güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, plakasız ve sürücü koltuğunda siyah deri şapka takan bir ticari taksinin olaydan bir saat sonra Serik ilçesine gittiğini belirledi.

Polis ekipleri taksi sahibi Abdil C. (26) ile o gece yanında bulunan Yunus K. (26) ve Turgay Ç'yi (27) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu almak için Yeşildere Mahallesine gittiklerini, maktul Aksoy'un kendilerini gasbetmeye çalıştığı için olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Aksoy'un uyuşturucu kullanmaktan poliste çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi.