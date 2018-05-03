Darbe sanığı pilotu birlikte uçuş yaptığı pilot yalanladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe davasının sanığı eski helikopter pilotu Okan Kocakurt tanık sıfatıyla ifade verdi.

Darbe girişiminde kullanılan helikopterlerin Zırhlı Birliklerden helikopter mühimmatı aldığına ilişkin bilgisi sorulan eski binbaşı Kocakurt, olay akşamı bazı askeri birliklere terör saldırısı olabileceğinin söylendiğini, yurtta sulh konseyi üyelerinden olan eski yarbay Özcan Karacan'ın da kendisine Zırhlı Birliklerden mühimmat alınması emrini verdiğini ifade etti.

Gece görüş gözlüğü olmadığı için uçmadığını iddia eden Kocakurt, Zırhlı Birliklerde iletişime geçilecek olan Fatih Çubukçu ile irtibat sağlanması için helikopter teknisyenine telefonunu verdiğini belirtti.

Kocakurt, Zırhlı Birliklerden dönen helikopterlerden indirilen mühimmatın ise Karacan'ın odasına alındığını söyledi.

Bir avukatın sorusu üzerine Kocakurt, darbe girişiminden kısa süre önce Zırhlı Birlikler Okulu'na gittiğini ve sanık Fatih Çubukçu ile görüştüğünü, bu görüşmenin darbe girişimiyle ilgili bir konunun geçmediğini ileri sürdü.

Kara Havacılık darbe davasının sanıklarından eski üsteğmen Anıl Korkmaz ise tanık olarak verdiği ifadesinde, 15 Temmuz 2016'da nöbetçi olduğu için Kara Havacılık Komutanlığı'nda bulunduğunu, saat 22.00 sularında eski binbaşı Okan Kocakurt'un yanına gelerek, birliğe terör saldırısı olabileceğini belirtip yanında silah olup olmadığını sorduğunu, sonra da ayrıldığını söyledi.

Birkaç dakika sonra Kocakurt'un tekrar bulunduğu bölgeye geldiğini ve elinde plastik kelepçeler olduğunu anlatan tanık Korkmaz, Kocakurt'un savaş kanunlarının geçerli olduğunu söyleyerek kendisini tecrit altına aldığını, sonradan izlediği kamera kayıtlarında da Kocakurt'un elindeki plastik kelepçelerin Kara Havacılık Komutanı Hakan Atınç'ın derdest edilmesinde kullanıldığını öğrendiğini ifade etti.

Kocakurt'un kendisine helikopterle Zırhlı Birliklere gitmesi emri verdiğini ancak yolu bilmediğini söyleyerek buna uymak istemediğini belirten Korkmaz, Kocakurt'un birlikte gideceklerini söyleyerek kendisini ikna ettiğini belirtti.

Korkmaz, hazırlıklardan sonra Kocakurt ile helikopterle Zırhlı Birliklere uçuş yaptıklarını söyledi.

Etimesgut'a inişten sonra kendisinin helikopterde beklediğini, Kocakurt'un ise buradaki askerlerle bir süre görüştüğünü aktaran Korkmaz, helikoptere sandıklar içinde mühimmat yüklenmesinden sonra da Kara Havacılık Komutanlığı'na dönüş yaptıklarını anlattı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın, eski binbaşı Kocakurt'un uçtuğunu kabul etmediğini hatırlatması üzerine Korkmaz, "HTS kayıtları her şeyi açıklıyor" diye konuştu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.