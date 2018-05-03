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Dünyadaki tüm araçlarda 'made in Turkey' yazıyor

Otomotiv yan sanayinde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olan Türkiye'den çıkan ürünler tüm markalara dağılıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, dünya üzerindeki her markada 'made in Turkey' yazan bir parça olduğunu söyledi
03 Mayıs 2018 15:38
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Dünyadaki tüm araçlarda 'made in Turkey' yazıyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Türkiye'de üretilen otomotiv yan sanayisi parçalarının dünyadaki tüm araçlarda kullanıldığını belirterek, "Bizim parçalarımızı kullanmayan araç markası yoktur.

'Made in Turkey' yazısı tüm araçlarda var." dedi.

Kanca, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv tedarik sanayicilerinin geçen yılı rekorla kapattığını, sektörün bu yıl da aynı hızla yoluna devam edeceğini söyledi.

Kanca, otomotiv yan sanayicilerin geçen yıl 9 milyar dolarlık ihracat yaptığını dile getirerek, "Sektörümüz her yılı rekorla kapatıyor.

Bu yıl da bu durum devam edecek. Tedarik sanayicilerinin bu yılki ihracatı 10 milyar doların üzerine çıkar." diye konuştu.

5 BİN FARKLI PARÇA

Bir aracın içinde 5 bin farklı parçanın bulunduğuna işaret eden Kanca, şunları kaydetti:

"Bizim tedarikçilerimiz dünyanın 130 ülkesine parça ihraç ediyor.

Bu ürettiğimiz, ihraç ettiğimiz parçaların hemen hemen hepsi otomotiv ana sanayisinde kullanılıyor.

Bizim parçalarımızı kullanmayan araç markası yoktur. 'Made in Turkey' yazısı tüm araçlarda var. Eskiden sadece Türkiye'deki araçlarda bu imzayı görebiliyorduk.

Şimdi çok farklı ülkelerde, mesela Güney Amerika'ya gittiğinizde bırakın içinde Türkiye'de üretilmiş parçası olan bir araç görmeyi, tamamı Türkiye'de üretilmiş araçlar görüyorsunuz.

O ülkelerde bu araçları görünce sanki bir akrabanızı görmüş gibi oluyorsunuz."

SAVUNMAYA DA GİDİYOR

Kanca, savunma sanayisi için de parça ürettiklerini vurgulayarak, "Bizim tedarikçilerimiz savunma sanayisine çok parça veriyor. Bu aslında Türkiye'nin önemli bir gücü. Otomotiv sanayisinden gelmiş, tecrübeli, dünyadaki rakipleriyle aynı seviyede olan bir sürü firma var. Bu firmalar yavaş yavaş savunma sanayisine dönmeye, bu sanayide hizmet vermeye başlıyorlar. Savunma sanayisinde yer alan projeler arttıkça bizim de otomotiv tedarikçileri olarak onlara hizmet vermemiz kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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