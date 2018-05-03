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Enerji Bakanlığında, memurlara, Afrin operasyonu bağışı

Enerji ve Tabii Kaynak Bakanlığı personeline gönderdiği mailde, Afrin operasyonu için bağış toplanacağı belirtildi. Mailde istemeyenlerin, kampanyaya katılamayabileceği belirtildi.
03 Mayıs 2018 15:39
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Enerji Bakanlığında, memurlara, Afrin operasyonu bağışı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 20 Ocak tarihinde Afrin operasyonu başlattı. Toplumun geniş kesiminden destek alan operasyonla Afrin'in merkezine girildi.

TSK, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte Afrin'de çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynak Bakanlığı da Afrin'de şehit olanların ailelerine ve gazilere yardım edilmek için kampanya başlattı.

KİM NE KADAR VERECEK

Bakanlığa bağlı olan kurumların çalışanlarına gönderilen bilgilendirilme mailinde, çalışanların maaşlarına göre kampanyaya kaç lirayla katılacağı bilgisine yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynak Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından çalışanlara gönderilen mailde düzenlenen kampanyayla ilgili bilgi verildi ve şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda siz değerli mesai arkadaşlarımızın tahakkuk edecek ilk maaşlarından, aylık her türlü toplam gelirinizin; 7.500 TL ve üzeri olanlar için 150 TL, 4.500 - 7.500 TL arası olanlar için 50 TL, 3.000 - 4.500 TL arası olanlar için 40 TL, 3.000 TL'nin altında olanlar için ise 20 TL olmak üzere tahakkuk birimlerinizce kesinti yapılmak suretiyle söz konusu kampanyaya katılımınız sağlanacaktır.

Bahse konu kampanyaya katılmak istemeyen veya zikredilen tutardan daha fazla miktarda bağış yapmak isteyen personelimizin maaşa yetişmesi bakımından ilgili maaş tahakkuk birimlerine en geç 07.05.2018 tarihine kadar bireysel olarak dilekçe ile başvuruda bulunmalarını rica eder, siz değerli mesai arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi arz ederiz."
Memurlar.Net
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