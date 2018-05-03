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Giresun, İranlı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

Doğu Karadeniz'de yaylaları, tabiat parkları ve adası ile turizmde ön plana çıkan Giresun'a kısa vadede 15 bin İranlı turist getirilmesi planlanıyor
03 Mayıs 2018 15:50
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Giresun, İranlı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

Van Turizm Fuarı'nda görüşme yapılan İran Menşeili Elma Turizm Firması yetkilileri, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu ziyaret etti.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehti Rahbihari, yapacakları yatırımla Giresun'a kısa vadede 15 bin İranlı turisti çekmeyi planladıklarını söyledi.

Aktivite ve eğlence odaklı bir turizm hedefi ortaya koyacaklarını dile getiren Rahbihari, şöyle devam etti:

"İranlı turistler yurt dışına çıktıklarında daha çok eğlenmek ve alışveriş yapmayı tercih ediyor. Giresun coğrafi yakınlığı, insanlarının sıcaklığı ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası önderliği ile bu yatırımları çekebilecek kapasitede. Biz Doğu Karadeniz bölgesinin İranlı turistler tarafından sevileceği ve bu bölgede daha güzel yatırımlar olabileceğine eminiz."

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu ise firmaya her türlü desteği her zaman sağlayacaklarını belirterek yabancı yatırımın Giresun için çok önemli olduğunu ve yatırımları sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Giresun Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner ise ziyaret dolayısıyla firma yetkililerine teşekkür ederek çalışmaları işbirliği içerisinde yürüteceklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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