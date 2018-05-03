1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devşirme subaylardan sorumluydu İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün TSK içindeki yabancı uyruklu muvazzaf subaylarından sorumlu Mehmet Özkan yakalanarak gözaltına alındı. Özkan'ın İstanbul'daki yabancı uyruklu subaylardan sorumlu K.F'nin yardımcısı olduğu belirlenirken 2003 yılında vatandaşlıktan çıkarıldığı belirlendi
03 Mayıs 2018 16:02
Yazdır
Devşirme subaylardan sorumluydu İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasında yurt dışından eğitim ve staj için gelen terör örgütü üyesi muvazzaf subayların bağlı bulunduğu mahrem sorumlu yakalandı.

Mehmet Özkan isimli şüpheli İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Özkan, getirildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorgulandıktan sonra 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Şüphelinin İstanbul'da bulunan yabancı uyruklu örgüt üyesi subayların üst düzey sorumlusu olan K.F'ye bağlı olarak çalıştığı tespit edildi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMIŞ

Özkan'ın onun yardımcısı olarak görev aldığı belirlenirken, örgüt üyesi subaylara görev ve emir verdiği, görevlendirmede bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Şüphelinin 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenilirken, 17-25 Aralık sonrası örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya 122 Bin TL'lik bir hesap artışında bulunduğu belirlendi.
Yeni Şafak
Bu haber 2,711 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
JÖH'ler Zeytin Dalı Harekatı sonrası görev yerlerine dönüyor
04 Mayıs 2018 16:04		 Şehit Astsubay Erkek son yolculuğuna uğurlandı
04 Mayıs 2018 15:21
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
04 Mayıs 2018 15:04		 Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu
04 Mayıs 2018 11:47
'Fethullah Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum'
04 Mayıs 2018 11:35		 FETÖ'nün TSK yapılanmasında muvazzaf dahil 28 gözaltı
04 Mayıs 2018 10:57
İstanbul ve Yalova'da FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
04 Mayıs 2018 10:53		 Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapısından 45 gözaltı kararı
04 Mayıs 2018 09:31
Ev hapsiyle serbest bırakılan FETÖ'cü kadın itiraz sonucu tutuklandı
04 Mayıs 2018 09:14		 Finansal terörle savaş
04 Mayıs 2018 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
Çalışma Bakanı açıkladı... 657'de değişiklik olmayacak
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazın börtü böcek bolluğu 1
emekliye 2 bin lira ikramiye 2
serengeti milli parkı 2
joshua kimmich 2
trip 3
sakıb aytaç 1
mouse 3
fenerbahce doğuş 1
istiskal 1
zımpara ile diş temizlemek 3
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam