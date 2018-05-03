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Damat adayı, milletvekili aday adayı oldu

Evlilik programıyla tanınan Caner Toygar, Instagram hesabından AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu
03 Mayıs 2018 16:09
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Damat adayı, milletvekili aday adayı oldu

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar, şu ifadelerde bulundu; "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım... AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar"

Caner Toygar kimdir?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Caner programa katılışını şöyle ifade ediyor;

"Annem babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmişti ve onunla birlikte Almanya'ya gitmek zorunda kaldık.

Ben 5. sınıftaydım Almanya'ya gittiğimde ve çok zorlandım. Devamlı Türkiye'ye dönmek istediğimi söylüyordum.

Polis yada savcı olmak gibi hayallerim vardı. 22 yaşına geldiğimde yine Türkiye'ye gelmek için can atıyordum.

Sonra "Biz Evleniyoruz" programı Almanya'da da çok izleniyordu. İşin ilginç yanı ben o yaşlarda evlenmeye hazırdım.

Annem izlerken katılsam mı diye düşündüm. Programda ev, araba ve iyi bir para ödülü verdiklerini öğrendim İnternet kafeye gittim ve başvuru yaptım.

Aynı günde aradılar beni. Ertesi günde hemen ertesi gün görüşmeye gittim. Ve ardından yarışmaya alındım."

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.
Memurlar.Net
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