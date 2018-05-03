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Karamollaoğlu'ndan '4'lü ittifakta HDP neden yok' açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifakta HDP'nin neden yer almadığı sorusuna, "Bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor, tabanın da fikrini almak gerekiyor" yanıtını verdi
FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, HDP'nin ittifakta neden yer almadığıyla ilgili şunları söyledi:
"Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor.
Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil."
4'lü ittifakla ilgili bugün yapılması beklenen basın açıklaması, ittifak metni üzerinde süren çalışmalar ve partilerin yoğun programları nedeniyle cumartesi gününe ertelenmişti.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 4'lü ittifakı eleştirerek, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" demişti.
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