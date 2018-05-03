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Ak Parti'de adaylık başvurusu yapmayan 23 isim

AK Parti'de milletvekilliği için başvuru yapmayan vekiller belli oldu. Başvuru yapmayanların arasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Cemil Çiçek de bulunuyor
03 Mayıs 2018 16:38
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Ak Parti'de adaylık başvurusu yapmayan 23 isim

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu.

İşte AK Parti'den aday olmayan isimlerin listesi:

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Burhan KAYATÜRK

Ekrem ERDEM

Hüseyin SAMANİ

İsrafil KIŞLA

Hüseyin ŞAHİN

Ahmet DAVUTOĞLU

Murat GÖKTÜRK

Fatma Seniha Nükhet HOTAR

Hasan ÖZYER

Cemalettin Kani TORUN

Mehmet Ali PULCU

İbrahim Mustafa TURHAN

Recep KONUK

Coşkun ÇAKIR

Cemil ÇİÇEK

Mehmet Ali ŞAHİN

Ali BABACAN

Beşir ATALAY

Özcan ULUPINAR

Fevzi ŞANVERDİ

Ayhan GİDER

İsmail KAHRAMAN
Memurlar.Net
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