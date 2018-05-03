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'Radyo yenilmeyen bir aktör'

AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, "TRT Radyo Günleri" etkinlikleri kapsamında katıldığı programda, radyonun hiçbir zaman yenilmeyen bir aktör olduğunu söyledi
03 Mayıs 2018 16:49
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'Radyo yenilmeyen bir aktör'

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, beraberinde Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile Malatya'da düzenlenen "TRT Radyo Günleri" etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi arkasındaki alanda kurulan Radyo Köyü'ndeki cam stüdyoda, TRT Radyo'da yayınlanan ve sunuculuğunu Tülay Tüzün'ün yaptığı "Ada Vapuru" radyo programına katıldı.

Malatya'da güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Durdu, TRT Radyo Günleri kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Durdu, mesleğe radyoculukla başladığını dile getirerek, radyonun etkili bir alan olduğunu söyledi.

Geçmişte iletişim bilimcilerin dahil televizyonla radyonun tarihin tozlu sayfalarına kalkacağını söylediğini belirten Durdu, fakat radyonun çok dinamik aynı zamanda stratejik bir alan olduğunu ispat ettiğini ve televizyon karşısında yenilmediğini, kendini yenilediğini kaydetti.

Radyonun önemine dikkati çeken ve herkesin radyo dinlemesini isteyen Durdu, "Radyo, hızlı bir hayatı yaşadığımız bugünde, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz birçok şeye yer vermekte, bize hatırlatmakta, geçmişle olan bağlarımızı tazelemektedir." diye konuştu.

"Radyo yenilmeyen bir aktör"

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ise güzel bir Anadolu kentinde TRT'nin düzenlediği bir programa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

TRT'yi toplumun tüm kesimlerinin kılcal damarlarına ulaştığı radyo kanalıyla böylesine bir etkinlik düzenlemesinden dolayı kutlayan Özkaya, kendi kuşaklarının televizyon ve radyoyla büyüdüğünü ifade etti.

Özkaya, radyonun insanların kulağına bir dost fısıltısı gibi geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Radyo, sözün, insan sesini büyüsünü kulaklarımıza taşıyan çok güzel bir araç. Çocukluğumuzdaki radyo tiyatrolarından bugüne geldiğimizde aslında radyonun her halükarda hiçbir zaman yenilmeyen bir aktör olduğunu müşahede ediyoruz. Bu bizim açımızdan sadece böyle değil örneğin Fransa ve İngiltere gibi birçok batı ülkesinde radyo hala ilk açıklama yapılan kanallarından bir tanesi. Her ne kadar internet, teknoloji ve diğer iletişim araçları, sosyal medya, aktif olsa da radyo, bütün mikro ölçekteki noktalara ulaşan bir araç olmaya devam ediyor. Bu anlamda radyonun TRT üzerinden böylesine güzel bir etkinlik yapması bizi hem geçmişe götürdü hem de gelecekle ilgili fikir verdi. Mesnevi'de Mevlana 'dinle' diye başlar sözlerine. Aslında o dinleme büyüsünü hiçbir zaman çağlar ötesine taşımakta bir eksiklik olmayacağını, insanın sesinin, görüntüden ve teknolojiden çok daha ileriye gidebileceği inancımızı pekiştiriyor radyonun bu etkinliklerini görünce."

"Küresel ajans olma yönünde çok ileri adımlar atıyor"

AA'nın çalışmaları hakkında da bilgi veren Özkaya, AA'nın 13 dilde yayın yaptığını dile getirdi.

Özkaya, şunları kaydetti:

"AA, son olarak Kolombiya'da 20 kişilik yerel personelle İspanyolca haber üreten ve Latin Amerika bölgesinde haberleri kullanılan bir ajansa dönüştü. Aynı şekilde biraz eksik hissettiğimiz pasifik bölgesinde Endonezya'da Endonezyaca haber üreten yine 20 kişilik bir ekiple Türkiye'nin ve bölgenin bütün gündemini oraya taşıyan, oranın gündemini dünyaya taşıyan bir küresel ajans olma yönünde çok ileri adımlar atıyor. AA, bugün bütün dünyada olan olaylarla ilgili Afrika, Asya, Avrupa, Amerika, Pasifik bölgesinde ve etrafımızdaki sıcak bölgelerin bütün haberlerini ve fotoğraflarını dünyaya yansıtabilen...

Bugün herhangi bir Amerikan gazetesinde AA'nın fotoğrafına görebildiğiniz Avrupa'da ve diğer bölgelerde bir ajans oldu. Bu aslında ülkemizin, insanımızın enerjisinin bir yansıması. TRT'nin dizileri gibi. TRT'nin bütün o kültürel Türk halkının enerjisini yansıtan etkinlikleri gibi THY gibi TİKA gibi AA da bir kültür, haber elçisi olarak Türkiye'de olan olayları gerçek boyutuyla çarpıtılanları da düzeltecek şekilde gerek Afrin'deki operasyonlarımızda gerek diğer operasyonların hepsinde dünyaya yeten bir ajansa dönüştü."

Volkan Kaşik
Anadolu Ajansı
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