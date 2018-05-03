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Feriköy'deki İSKİ binalarının yerine kent parkı yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Feriköy'de İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik bölgenin yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi için yıkım gerçekleştirdi
03 Mayıs 2018 17:09
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Feriköy'deki İSKİ binalarının yerine kent parkı yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Şişli Feriköy'de İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda bulunan binaların yıkımını başlatarak, basın mensuplarını bilgilendirdi.

Uysal, İSKİ'ye ait alanda mevcut binaların yıkılarak mahalleye yeşil alan olarak kazandırılması konusunda bir çalışmanın başlangıcında olduklarını belirterek, bölgedeki okul ihtiyacına işaret etti.

"Yeşil alan olacak"

Uysal, 20 bin metrekare büyüklüğünde İSKİ'ye ait içinde idari binaların olduğu alanda mevcut İSKİ binalarının tamamını kaldırıp, yerine yeşil alan yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir köşeye 2 bin metrekareye okul sözü veriyoruz. Feriköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yapacağız. 12 bin metrekarelik alanımız yeşil alan olarak kalacak. Bu bölgede 4 mahalle muhtarımız bize dilekçeyle müracaat etmişlerdi. Bölgede 'bizim otopark ihtiyacımız var, otopark yapılsın' diye. Şu anda İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamız özellikle mahallelerde boş alanlarda otopark yapıp üzerine park yapmak yerine okul alanlarının altını otopark yapıyoruz. Çünkü boş alanları otopark yapmamız halinde üzerine sadece çalı ve çim mahiyetinde yeşili oluşturabiliyoruz. Ancak uzun soluklu ağaçların yetişme imkanı yok, çünkü altı beton. Her ne kadar üstü yeşil olsa bile maksimim 1- 1,5 metre toprak ilavesiyle üzerine yeşil oluşturabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar yeşil alanlarımızının altını betonlaştırmadan işi çözme üzerine bir çalışma var. Diyoruz ki, eğer bir yerde kamu binası varsa, altını otopark yapalım. Kamuya yani mahalleye hizmet etsin, ancak etrafında yeşil alan varsa onu betonlaştırmayalım."

Yıkım yapılan alanda okulun yanı sıra 18 bin metrekare yeşil alan yapacaklarını anlatan Uysal, "Mahallenin yeşil alan problemini çözüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSKİ'mizin yeni teknolojiyle eskisi kadar artık her mahallede, her bölgede ayrı idari binaya ihtiyacı yok. İSKİ'nin her mahallede her konutta iş yerinde aboneliği olsa bile, mahallesindeki idari bina yerine online sistemle birçok işi çözebiliyoruz. Bu mahallede İSKİ'nin idari binanın olmaması, mahalleye İSKİ olarak verilen hizmette bir aksama oluşturmuyor. O zaman biz de diyoruz ki, İSKİ binalarının olduğu yerlerde binaları kaldırıp yeşil yapabiliriz." diye konuştu.

"Doğru bir kıyaslama değil"

İstanbul'daki yeşil alanlarla ilgili bazı haberlerin çıktığını belirten Uysal, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzda kişi başına düşen yeşil alan miktarı şu anda 8,48 metrekaredir. 2004 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman bu rakam 3,5 metrekareydi. 1994'ten önce de 1,5 metrekareydi. Dolayısıyla şu anda yaklaşık aktif olarak kullanılan yeşil alan miktarı 8,5 metrekare. Ayrıca İstanbul halkının kullandığı mesire alanları, yani aktif olarak ormanın içinden ayrılıp da park ve mesire alanı olarak kullanılan yerler hesaplandığında İstanbul'da yeşil alan miktarı kişi başı 12.17 metrekaredir.

İstanbul'un yeşil alanıyla ilgili 50 şehir arasında 49. sırada denildi. Yabancı bir haber sitesinde çıkan haberde nüfusu 300-350 bin olan şehirleri esas alarak İstanbul ile kıyaslıyor. O şehirlerde 50 metreleri bulan yeşil alanlardan bahsedildiğinde haliyle İstanbul gerilere düşüyor. Bu doğru bir kıyaslama değil. İstanbul'u Türkiye'de de Bartın, Karabük ve Yalova gibi şehirlerle kıyaslarsak, o ilin çevresine, nüfusuna baktığımızda doğru bir kıyaslama olmaz. İstanbul eğer kıyaslanacaksa Roma, Atina ve Tokyo gibi tarihi büyük şehirlerle kıyaslanmalıdır. Roma'da kişi başına düşen aktif yeşil alan 10-12 metrekare, İstanbul ile aynı. Atina'da aktif yeşil alan 5 metre, ancak etraftaki ormanları da yeşil alana dahil ederek ancak 10 metrekareyi geçebiliyor. Tokyo'da ise aktif yeşil alan 7-8 metrekare. O zaman bizim İstanbul'umuza haksızlık etmememiz gerekiyor. Bizim ortalama aktif yeşil alanımız 12 metrekareyi buluyor."

Kent Parkı

Şişli Feriköy'de İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik alandaki 7 bina boşaltıldı. Binaların yıkım çalışmaları yaklaşık 20-25 gün sürecek. Alanın açılmasıyla beraber, 20 bin metrekarelik alan ağaçlandırılarak Kent Parkı olarak İstanbul'a kazandırılacak.

Alanda bulunan 296 ağaç korunacak, bunlara ek olarak 380 ağaç daha dikilecek. Kent Parkının içinde 10 bin metrekare çim alan olacak. Çim alanın yanı sıra; yürüyüş parkurları, gösteri havuzları, ve tek katlı bir kafe de yer alacak.

Park içerisinde yaklaşık bin metrekarelik alan, konser ve etkinlik alanı olarak hizmet verecek. Ayrıca parkta, tamamı ahşap malzemeden üretilen çocuk oyun alanları da yer alacak.

Lale Bildirici
Anadolu Ajansı
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