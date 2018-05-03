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Wikipedia'dan 'Türkiye'yi özledik' kampanyası
1 yılı aşkın süredir ülkemizde erişime kapalı durumda olan dünyanın en popüler online ansiklopedisi Wikipedia Türkiye ile ilgili bir video yayınladı
Bir yılı aşkın bir süredir Türkiye'den erişimi mahkeme kararıyla engellenen Wikipedia'dan yeni bir adım geldi.
Dünyanın en popüler bilgi paylaşım platformu Wikipedia, Türkiye ile ilgili bir video yayınladı.
"Türkiye'yi özledik" mesajıyla yeni bir sosyal medya kampanyası başlatan Wikipedia'nın videosunda Türkiye olmadan dünya kaybeder mesajına yer verdi.
Söz konusu videoda Anıtkabir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çekilmiş görüntüler eşliğinde Türkiye hakkında bilgiler paylaşıldı ve çeşitli dillerde "Türkiye'yi özeldik" mesajına yer verildi.
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