Wikipedia'dan 'Türkiye'yi özledik' kampanyası

Bir yılı aşkın bir süredir Türkiye'den erişimi mahkeme kararıyla engellenen Wikipedia'dan yeni bir adım geldi.

Dünyanın en popüler bilgi paylaşım platformu Wikipedia, Türkiye ile ilgili bir video yayınladı.

"Türkiye'yi özledik" mesajıyla yeni bir sosyal medya kampanyası başlatan Wikipedia'nın videosunda Türkiye olmadan dünya kaybeder mesajına yer verdi.

Söz konusu videoda Anıtkabir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çekilmiş görüntüler eşliğinde Türkiye hakkında bilgiler paylaşıldı ve çeşitli dillerde "Türkiye'yi özeldik" mesajına yer verildi.

It has been one year since Wikipedia has been blocked in Turkey. Today, we commemorate this loss of knowledge. Share this video and let the world know that #WeMissTurkey. pic.twitter.com/hVmnPOSyIc