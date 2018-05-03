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CHP'li Kesici, milletvekilliği adaylığı için başvuru yaptı
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen İlhan Kesici, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu
Habertürk'ün aktardığına göre, CHP İstanbul Milletvekili Kesici, 24 Haziran seçimleri için CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.
Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmeyeceği böylece netleşmiş olan Kesici, bugün yaptığı açıklamada CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi işaret ederek, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı.
Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim. Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" demişti.
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