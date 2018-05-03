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Avukatı, 25 yıl önceki dava yüzünden öldürmüş

İzmit'te, avukat Mehmet Samim Geredeli'yi bürosunda tabanca ile ateş ederek öldüren Serhat Abdullah Sağ (37), hakim karşısına çıktı. Duruşmada, avukattan 20-25 yıl önce Bolu'da dedesine ait arsaların kamulaştırılması sırasında tahsil ettiği parayı ödemesini istediğini anlatan sanık Sağ, bunun üzerine çıkan tartışmada Geredeli'yi öldürdüğünü söyledi
03 Mayıs 2018 17:19
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Avukatı, 25 yıl önceki dava yüzünden öldürmüş

Geçen yıl 10 Ekim'de, İzmit Fethiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, avukat Mehmet Samim Geredeli bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Avukatı öldürüp kaçan Serhat Abdullah Sağ, İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken yakalandı. Serhat Abdullah Sağ ile kendisine yardımcı olan üvey kardeşi Hakan Sağ ve yaşı 18'den küçük B.C.T. yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olayla ilgili açılan davanın görülmesine Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Serhat Abdullah Sağ ve Hakan Sağ getirilirken, diğer sanık B.C.T. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya sanık ve müşteki avukatlarının yanı sıra Kocaeli Barosu'ndan çok sayıda avukat da izleyici olarak katıldı.

Sanık Serhat Abdullah Sağ, 11 yıl kadar cezaevinde kaldığını ve olaydan 3 ay önce tahliye olduğunu belirterek, "Aile büyükleri, 20-25 yıl evvel maktulün avukat olarak ilçemizde çalıştığı sırada açtığı kamulaştırma davaları sonucunda tahsil ettiği paraları ödemediği şeklinde konuşmalar yapardı. Cezaevinden çıktıktan sonra bu konuyu maktulle konuşmak ve payımıza düşen paraları tahsil etmek istedim. Benim ehliyetim yok, Hakan aracı kullandı. Yanında arkadaşı olan B.C.T. vardı. Hasımlarım olduğu için arkadaşımdan satın aldığım ruhsatsız tabancayı devamlı taşırım. Randevu almıştım, avukatlık bürosuna geldim. Kendimi tanıttım, durumu anlattım ve bana hatırladığını söyledi. Ben paralarımızı alamadığımızı ifade ederek faizi ile birlikte ödemesi gerektiğini bildirince bu aşamada bir şey yapamayacağını, dosyalara bakması gerektiğini söyledi. Tavrı alaycı ve ukalaca olduğundan sinirlendim. Evraklar üzerinde oynama yapabileceğini söyledim. Evraklar üzerinde oynama yapılamayacağını söyledi. Evrakları başka bir avukata vereceğimi söyledim. Bunun üzerine sinirlendi. Tehditvari sözler söyledi. Kimliğimi gösterdiğim sırada birden elimden aldı. Çok sinirlendim ve ateş etmeye başladım. Ancak öldürmek istemedim" dedi.

Hakan Sağ ise savunmasında, "Serhat Abdullah Sağ üvey ağabeyim olur. Uzun yıllardır cezaevinde kaldığı için kendisini tanımıyordum. 3 ay evvel tahliye olmuştu. Serhat Abdullah Sağ İzmit'e avukatla görüşmeye gideceğimizi söyledi. Ben arkadaşım B.C.T. ile bekleme salonunda oturduk. Bir süre sonra içeriden sesler yükseldi, iki el silah sesi gelince ben hemen içeriye girdim ve ona gitmemizi söyledim. Elinden silahı aldım. Sanık Serhat teslim olmayacağını bildirdi, kendisinden çekiniyordum" diye konuştu.

Yaşı 18'den küçük sanık B.C.T. ise olayla bir alakası olmadığını ve bekleme salonunda cep telefonu ile oynadığını belirtti. Sanıkların ardından tanık ifadeleri alınarak avukatlar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek, gerekli belgelerin tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 24 Temmuz'a erteledi.
Doğan Haber Ajansı
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