Beyoğlu'nda korkutan trafo patlaması

DAĞ MUZU YEDİ FENOMEN OLDU Hatay'ın Hassa ilçesinde çobanlık yapan Ali Kuşçu'nun doğadan topladığı 'ekşi ışkın'ları yerken çektiği görüntüler paylaşım rekorları kırdı. Hatay'da doğadan topladığı 'dağ muzu' olarak da bilinen 'ekşi ışkın'ları iştahla yerken çektiği videosuyla sosyal medyada fenomen olan çoban, Türkiye'nin her yerinden vatandaşların kendisini arayarak ekşı ışkın göndermesini istediklerini söyledi.