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Beyoğlu'nda korkutan trafo patlaması
Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan trafoda patlama sonrası çıkan yangın maddi hasara yol açtı
İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan trafoda patlama sonrası çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürüdü.
Yangın binada maddi hasara neden oldu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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