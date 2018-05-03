1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tramvayda insanlık dersi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gencin Iraklı olduğu ortaya çıktı
03 Mayıs 2018 17:27
Yazdır
Tramvayda insanlık dersi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda yolculuk yapan bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan küçük bir çocuğa ayakkabılarını vermişti. Türkiye'nin alkışladığı o gencin Iraklı Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai olduğu ortaya çıktı. Alsamarrai, 'Hava çok soğuk ve yağmur yağıyordu. Kendimi tutamadım, ayakkabılarımı verdim' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk yapan Iraklı Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai (21), yolcular arasındaki Suriyeli bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çorapla gezen çocuğun yanına giderek, ilk önce sohbet etti. Alsamarrai, sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan Alsamarrai, yerine geri dönüp, çoraplarıyla yolculuğuna devam etti. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar ise cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

'YAĞMUR YAĞIYORDU, AYAKKABIMI VERDİM'

Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir mobilya mağazasında çırak olarak çalışan ve ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılında Samsun'da anne, baba ve 4 kardeşiyle birlikte gelen Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai, o anları anlattı. Alsamarrai, "Mimar Sinan durağından tramvaya bindim ve oturdum. Bir çocuk gördüm 7-8 yaşlarında. Baktım ayaklarında ayakkabısı yok. Hava soğuk ve yağmur yağıyordu. Kendimi tutamadım, ayakkabılarımı çıkardım ve verdim" dedi.

'ZOR İKNA ETTİM, İSTEMEDİ'

Çocuğun durumuna çok üzüldüğünü belirten Alsamarrai, "Küçük çocuk ayakkabısız yürür mü? Yanaştım yanına 'Ayakkabın yok mu?' dedim, 'Yok' dedi. Ben de 'O zaman benim ayakkabılarımı alacaksın' dedim. Zor ikna ettim çünkü istemedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve görmek istemiyorum. Benim evim yakındı. Sonra ben Samsunspor durağında indim. Ben sanayi sitesinde mobilya imalathanesinde çalışıyorum. Ben Türkiye'ye 2014 yılında Irak'tan geldim. Toplam 5 kardeşiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4,759 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fotosentez yapan hayvan keşfedildi
04 Mayıs 2018 16:01		 'Cinsel istismarın önlenebilir olduğu ortadadır'
04 Mayıs 2018 15:49
Benekli semender ve yavruları doğaya bırakıldı
04 Mayıs 2018 15:40		 Geçici işçi kadrosu için 3 bin 200 başvuru
04 Mayıs 2018 15:27
Sentetik embriyo üretildi
04 Mayıs 2018 14:46		 Hamsi için Peru'dan geldiler
04 Mayıs 2018 14:31
Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek-Haritalı
04 Mayıs 2018 14:15		 Havası, tavası ve kaplıcası için geliyorlar
04 Mayıs 2018 14:03
TESK, ramazan alışverişi için uyardı
04 Mayıs 2018 13:17		 Rumeysa Öğretmen için seferber oldular
04 Mayıs 2018 10:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
12:08 - Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
10:13 - AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
13:53 - Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
12:40 - 5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
13:44 - Çalışma Bakanı açıkladı... 657'de değişiklik olmayacak
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 3
en saçma şarkı sözleri 2
ilk tanışmada yapılan hatalar 1
meral akşener'e imza verenler araştırılsın 5
neslihan darnel 1
abidik gubidik 1
geri dönmek 3
haber almak 1
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 2
gözlerine inanamamak 2
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam