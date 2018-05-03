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Muharrem İnce'nin adaylık afişi ortaya çıktı

CHP'de bugün adaylığı İlhan Kesici tarafından açıklanan Yalova Milletvekili Muharrem İnce için hazırlanan cumhurbaşkanlığı seçim kampanya afişlerini Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz ortaya çıkardı
03 Mayıs 2018 17:36
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Muharrem İnce'nin adaylık afişi ortaya çıktı

"Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce" yazılı afişlerin matbaada basılış fotoğrafı da Hürriyet'in haberinde yer aldı.

Muharrem İnce, adaylığı ile ilgili olarak, "Gurur duyarım, son karar Genel Başkanım ve milletvekili arkadaşlarımın." demişti.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Yalova Milletvekili İnce, "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım.

Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir.

Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim." şeklinde konuştu.
Hürriyet
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