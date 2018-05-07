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Devlet memurları, disiplin affı istiyor

657 sayılı Kanununa tabi olarak çalışanlar, son olarak 2006 yılında çıkarılan disiplin affının bir benzerinin çıkarılmasını talep ediyor.
07 Mayıs 2018 10:03
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Devlet memurları, disiplin affı istiyor

Disiplin cezalarının affına dair son kanuni düzenleme, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile 2006 yılında yürürlüğe konulmuştu.

Sonrasında bu konu unutuldu.

1985 yılından bu yana 4 defa disiplin affı yasası çıkarılmıştır.

2013 yılındaki KPDK toplantısında, dönemin Bakanı Faruk Çelik, talebi uygun görmüş ama talep çıkan torba yasaya konulmamıştı.

Özellikle FETÖ'nün etkin olduğu dönemde verilen disiplin cezalarından dolayı mağdur olan kamu personeli bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 133. maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir." hükmü yer almakta olup, bu hüküm gereğince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının özlük dosyasından silinebilmesi için 10 yıl gerekmektedir.

Bu bağlamda, terör örgütlerine yakınlıktan dolayı verilen cezalar hariç tutulmak üzere, yeni bir disiplin affı yasasının çıkarılması uygun olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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