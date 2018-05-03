1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarma ve polis ekipleri, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. İncelemede, şüphelilerin haklarında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan Ayşegül A. (28), Aslan Can A. (31) ve Turan Ethem A. (29) olduğu belirlendi
03 Mayıs 2018 17:47
Yazdır
Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan sınırına yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan Süvari Köprüsü yakınlarında, yanlarında bebek ve sırt çantaları bulunan biri kadın, 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede, haklarındaki davalarda adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüphelilerin Ayşegül A., Aslan Can A. ve Turan Ethem A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Turan Ethem A.'nın 'terör propagandası ve karşılıksız çek düzenleme' suçlarından davasının devam ettiği, Ayşegül A.'nın ise hakkındaki soruşturma nedeniyle geçen yıl zabit katipliğinden ihraç edildiği tespit edildi. Silahlı terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, yanlarındaki bebek ise yakınlarına teslim edildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 290 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
JÖH'ler Zeytin Dalı Harekatı sonrası görev yerlerine dönüyor
04 Mayıs 2018 16:04		 Şehit Astsubay Erkek son yolculuğuna uğurlandı
04 Mayıs 2018 15:21
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
04 Mayıs 2018 15:04		 Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu
04 Mayıs 2018 11:47
'Fethullah Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum'
04 Mayıs 2018 11:35		 FETÖ'nün TSK yapılanmasında muvazzaf dahil 28 gözaltı
04 Mayıs 2018 10:57
İstanbul ve Yalova'da FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
04 Mayıs 2018 10:53		 Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapısından 45 gözaltı kararı
04 Mayıs 2018 09:31
Ev hapsiyle serbest bırakılan FETÖ'cü kadın itiraz sonucu tutuklandı
04 Mayıs 2018 09:14		 Finansal terörle savaş
04 Mayıs 2018 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
12:08 - Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
10:13 - AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
13:53 - Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
12:40 - 5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
13:44 - Çalışma Bakanı açıkladı... 657'de değişiklik olmayacak
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 3
en saçma şarkı sözleri 2
ilk tanışmada yapılan hatalar 1
meral akşener'e imza verenler araştırılsın 5
neslihan darnel 1
abidik gubidik 1
geri dönmek 3
haber almak 1
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 2
gözlerine inanamamak 2
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam