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Kritik bölgelerdeki emniyet personeli, operasyon tazminatındaki düşüşe tepkili!

Emniyet personelinin operasyon tazminatları, 27 Nisan 2018 tarihinde Başbakan oluru ile onaylandı.
03 Mayıs 2018 17:53
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Kritik bölgelerdeki emniyet personeli, operasyon tazminatındaki düşüşe tepkili!

Bu onay ile yenileme,1 Ocak 2018 tarihinden 31 aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak ve 38 il personeli 4 aydır alamadığı tazminatı bu ay içerisinde geriye dönük olarak (Ocak-şubat-mart-nisan) alacak.

Operasyon tazminatları kritik olarak 4 farklı gruba ayrıldı.

1.derecede yer alan Şırnak, Hakkari, Batman, Mardin, Diyarbakır gibi iller ve ilçeleri terörün doruğunda yer alan ve sosyalliğin hemen hemen olmadığı, yaşantının ve barınmanın zor olduğu 14 farklı ilde tazminat miktarları düşürüldü, buna karşın batı illerinde ise kısmi artış gerçekleşti.

Özel harekat, Terör, istihbarat, güvenlik, bomba imha gibi birimler için 1.derecedeki illere eski aldıkları miktara ek olarak enflasyon zammı oranında artış yapıldı. 2-3 ve 4.derece iller ise gösterge ve katsayı artışı ile diğer birimlerdeki personelden fazla tazminat alacak.

Yukarıda belirtilen birimler dışındaki personel; 2.derece illerde operasyonel birimlerle eşit miktarda, 3.ve 4. derece illerde de enflasyon zammı artışı dahilinde tazminat alacak.

1.kritik bölge katsayısı 127 iken, 2.kritik bölge 198 olarak belirlendi. Bölgelerin kritik değerlendirmesine istinaden bu düzenlemeye göre bir örnekle; 1.ve 2.derece bölge illeri arasında 120 lira gibi bir fark bulunmakta ve bu uygulama kritik açısından mantıkla bağdaşmamaktadır.

Doğunun ücra yerlerinde canını dişine takan polislerde, yaılan düzenlemeyi adil bulmamaktadır.

Jandarma personeli ve operasyonel birimlerde görev yapan emniyet personeli zamlı şekilde tazminat alacakken, diğer polislerin 2017 yılında almış oldukları tazminattan 200 lira daha düşük miktar alacak olmaları eşitlik ilkesine aykırıdır, zira şark illerinde bulunan her personel tam verim ve performansla aylarca 12/12 çalışarak görevini her daim yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Kazanılmış hak kavramı ve verilen hakkın aleyhte yeniden düzenlenmesinin idareye olan güven ilkesinin zedelenmesine yol açacağı görülmelidir.

Bu sebeple mağduriyet yaşayan ve ayrıma maruz kalan binlerce polis,moral motivasyonun daha da düşmemesi ve görev açısından güvenlik zaafiyetine meydan verilmemesi için bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep etmektedir.

İŞTE BİR POLİSİN TEPKİSİ

Sayın memurlar net editörü, ben doğuda 1.sark bölgesinde çalışıyorum polis memuruyum. Bizler gerçekten kobani olaylarında menfur darbe olayında günlerce evimize gitmedik, bir defa bile öf demedik, yaklaşık 4 yıldır operasyon tazminatını tam alıyorduk.
Ama bu son onayda 180 tl gibi bir meblayı düşürdüler burada herkes gerektiğinde operasyona gider ama şubede çalışan arkadaşlarınki düşmedi, düşmemesi gerekir zaten ama bizimki de düşmesin ben burda para sevdasından degil eşitlik adalet olmasını isterim
Askere emekliye ve bazı memurlara iyileştirme yapıldığı bu dönemde oparasyon tazminatının düşürülmesi adaletsizlik olmaz mı?
Bu durumdan büyüklerimizin haberi olduğunu zannetmiyorum
Bizler teskilat olarak hiç iyileştirme almadık sesimize ses oluyorsunuz
Allah razı olsun sizden bu olayı da yazarsanız belki büyüklerimiz görür adaletsizlik ortadan kalkar
Şimdiden Allah razı olsun

Memurlar.Net - Özel

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