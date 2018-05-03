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1 yaşındaki bebek, yuttuğu oyuncakla 6 ay yaşadı

İzmir'in Tire ilçesinde, 6 ay önce yuttuğu oyuncak parçası son gittiği hastanede teşhis edilen 1 yaşındaki Abdülvahap Albayrak ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu
03 Mayıs 2018 17:55
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1 yaşındaki bebek, yuttuğu oyuncakla 6 ay yaşadı

Tire'de yaşayan Sevgi ve Bayram Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülvahap Albayrak, 6 ay önce ağabeyi Abdülkadir Albayrak ve ablası Gülşen Albayrak ile evde oynarken bir oyuncak parçasını ağzına atıp, yuttu.

Bir süre sonra nefes almakta zorlanan minik Abdülvahap'ın oyuncak parçası yuttuğundan habersiz olan ailesi durumdan şüphelenip, kendisini Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki doktorların ilk müdahalesinin ardından daha detaylı bir kontrol için o dönemde 6 aylık olan bebeğin, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Ancak, burada da yapılan tahlil, tetkik ve çekilen röntgenlere rağmen tam bir teşhis konulamadı. Albayrak çifti, çaresiz bir şekilde nefes almakta zorlanan ve hırıltılar çıkaran çocuklarını başka hastanelere de götürdü. Ancak, hastane hastane dolaştırılan minik Abdülvahap'ın yuttuğu oyuncak parçası bir türlü fark edilmedi.

Büyük üzüntü yaşayan Albayrak çifti, 6 ay sonra bir kez daha çocuklarını Ege Üniversitesi'ne götürdü. Burada Prof. Dr. Figen Gülen tarafından yapılan muayenede bu defa yuttuğu oyuncak parçası fark edilen Abdülvahap Albayrak, ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu.
Doğan Haber Ajansı
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