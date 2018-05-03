ByLock'a 114 bin kez girdiği iddia edilen sanık yargılanıyor

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, hakkında dava açılan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLcok'a 114 binden fazla bağlantı yaptığı belirlenen eski öğretmen, ByLock kullanmadığını iddia etti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdülkadir Gül ve avukatı ile yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık, hakkındaki iddialara ilişkin savunma yaptı.

Sanık Gül, suçlamaları kabul etmediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi fizik bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra girdiği KPSS sınavından gerekli puanı alamadığı için bir kamu kurumuna atanamadığını dile getiren Gül, "Bu nedenle değişik yerlere iş başvurusunda bulundum. Devletim aleyhine hiçbir illegal faaliyetim olmadı. Buna rağmen bu suçlama ile burada olmaktan hicap duyuyorum. Suçsuzluğum ve adalete olan güvenim beni ayakta tutmaktadır." sözleriyle savunma yaptı.

Gül, örgüte müzahir şirketlerde bulunan SGK kaydının suçlamaya delil olarak gösterilmesini kabul etmediğini aktararak, "Ben Polat A.Ş'ye okuldan mezun olduktan sonra iş başvurusunda bulunmuştum. Bana Göynük Halk Eğitim Merkezi ile projeleri olduğunu ve beni orada çalıştırarak istihdam edebileceklerini belirttiler. Ben bu tarihlerde Göynük'te ücretli öğretmen olarak görev yaptım. Söz konusu şirkette hiçbir faaliyetim olmadı. Proje kapsamında benim ücretimin bir kısmı halk eğitim bir kısmı da Polat A.Ş. tarafından yatırıldı. Ben bu işlemi sonradan öğrendim." dedi.

Örgütün finans kaynaklarından biri olduğu iddia edilen Bank Asya'da bulunan hesabının 2012 yılında açıldığını öne süren Gül, bu hesabı sadece maaş hesabı olarak kullandığını, bu hesapta maaş hareketleri dışında herhangi bir işlem yapmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Seyfi Han'ın, iddianamede 3 farklı GSM hattından "AKDR06" kullanıcı adı ve "AKG1905???" şifresiyle 114 binden fazla ByLock girişinin bulunduğunun iddia edildiğini hatırlatması üzerine Gül, "Ben böyle bir program kullanmadım. Bu bağlantıların 35 gün içinde yapıldığı iddia ediliyor. Bağlantı sayısı gün sayısına bölündüğünde 26 saniyede bir bağlantı yapmış olmam gerektiği görülüyor. Bu nedenle tespitin sağlıklı olmadığını düşünüyorum.. Kullanıcı adı ve şifrenin beni işaret ettiğine yönelik iddiaları da kabul etmiyorum." diye konuştu.

Suçsuz olduğunu ileri süren Gül, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı dijital materyallerin çözümünün gelmesi, diğer eksikliklerin giderilmesi ve cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için 13 Haziran'a erteledi.