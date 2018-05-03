Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığında devir teslim

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Tahir Akyürek'in istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığına Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı seçti.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan oylamada oy birliğiyle seçilen Altay, Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında görevi Akyürek'ten devraldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde başkanlık mührü Altay'a teslim edildi.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Konya'ya Büyükşehir Belediye Başkanlığı göreviyle hizmet eden herkesi tebrik ettiğini söyledi.

Akyürek'e 14 yıllık başarılı belediye başkanlığı dolayısıyla teşekkür eden Kaya,"İnşallah görevi devralan Uğur İbrahim kardeşimiz de bu çıtayı Konya'da bir tık daha üste çıkaracak." dedi.

Altay'ın görevi teslim almasının Cumhur İttifakı'nın yerel yönetimlerdeki yansıması olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Gerek Konya'da gerekse diğer şehirlerde Cumhur İttifakı'nın 'Yerel yönetimlerde gönül ittifakı nasıl olacak?' sorusunun cevap bulduğunu da ifade etmek isterim. Bütün şehirlerimizde AK Parti'nin adayı olan yerlerde MHP'li arkadaşlarımız AK Parti'li belediye başkanı arkadaşlarımızı desteklediler, biz de onların olduğu yerde onları destekledik. Hem hukuki ittifakın hem de gönül ittifakının fiilen uygulamasını görmüş oluyoruz.

Bu seçimde görev alan kardeşimize ve ekibine başarılar diliyorum. Türkiye yerel yönetimlerdeki bu değişim sürecini taçlandırarak inşallah 24 Haziran'da başarıya ulaşacak. AK Parti ve MHP ittifakının başarıya ulaşacağının altını çiziyorum ve akabinde yerel yönetimler seçimlerinde de bunun inşallah bol ve bereketli meyvelerini göreceğiz."

- "Çıtayı ileri taşımak için gayret göstereceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Altay da kendisini bu şerefe layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere tüm AK Parti ailesine teşekkür etti.

Konyalıların hayır dualarını beklediğini söyleyen Altay, "İnşallah bundan sonra biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek'ten aldığımız çıtayı ileri taşımak için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz. Başkanımız 14 yıl boyunca Konya'ya çok önemli hizmetlerde bulundu. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı da şimdiye kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla Akyürek'e teşekkür etti.

Konya'nın manevi ikliminin zengin olduğunu belirten Angı, "Bu şehre bugüne kadar hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ettiğimiz gibi, bundan sonra bu görevi yapacak bütün başkanlarımıza da başarılar diliyoruz." dedi.

Akyürek ise Altay'ı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Tahir Akyürek, bugüne kadar Belediye Başkanlığı görevini onurla yerine getirdiğini, Altay'ın başarılı olacağına da inandığını kaydetti.