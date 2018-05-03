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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 düşüşle 102.909,13 puandan tamamladı
03 Mayıs 2018 18:42
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.816,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi de yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,81 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 14,64 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Enflasyonun nisanda yüzde 1,87 ile beklentilerin üzerinde artması ve döviz kurlarındaki sert yükselişin etkisiyle gün içinde 102.629,74 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 103.000 puanın altında dengelendi.

Dolar/TL, 4,2446 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, avro/TL de 5,0780 seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyelerinin destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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