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Manisa'da 'sahte evrak' operasyonunda 4 gözaltı
Göçmenlere sahte ikamet belgesi hazırladığı iddiasıyla 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
Manisa'da göçmenlere sahte ikamet belgesi hazırlayıp sattığı iddiasıyla 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sahte ikamet belgesi verildiğinin tespiti üzerine çalışma başlattı.
Sahte ikamet belgesi temin ettikleri iddiasıyla Suriye uyruklu M.F, I.H, H.S. ile Türk vatandaşı İ.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada sahte evraklar, sahte mühür, çok sayıda kimlik belgesi, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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