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Eski tümgenerale FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Bakır, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
03 Mayıs 2018 19:04
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Eski tümgenerale FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bakır, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına gelen evrakları okudu. Ardından son savunması için söz alan sanık Bakır, darbe girişimine katılmadığını, FETÖ'cü olmadığını, aksine Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bir subay olduğunu öne sürdü.

"FETÖ'cü olsaydım Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevimi sürdürür, Afganistan'a gönderilmezdim." diyerek savunma yapan Bakır, örgütün sıkıyönetim listesinde adı geçen birçok kişinin tutuksuz yargılandığını kendisinin ise yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu belirtti.

İddinamede geçen tanık beyanlarını da kabul etmediğini ifade eden Bakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Aleyhimde tanıklık yapan kişi, terörist başı Gülen'in beni çok yakından tanıdığını ve sevdiğini, zengin bir kadınla evlenmeme aracılık ettiğini rahmetli eniştesinden duyduğunu söyledi. Benim eşimin babası terzidir. Mütevazı bir hayat sürmektedir. Eşimle görücü usülüyle evlendik. Ayrıca bir diğer iddia da Dubai'ye kaçtığım yönünde. Ben Türkiye'ye dönmek için Dubai'ye gittim. Bu durum birlikte çalıştığım askerlerden öğrenilebilir."

Bakır'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının ardından söz alan sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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