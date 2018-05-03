Şanlıurfa Emniyet Müdürü, şehit çocuğuna kirve oldu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan bekçi İbrahim Kete'nin çocuğuna kirve oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat 2017'de Viranşehir adliye lojmanlarına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin şehadetinden sonra dünyaya gelen ve babasının adı verilen İbrahim Kete'nin kirveliğini İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu yaptı.

Karatepe Mahallesi'nde düzenlenen sünnet merasimine katılan Vali Abdullah Erin, törenin ardından yaptığı açıklamada şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman apayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Şehidimiz İbrahim Kete'nin adını taşıyan evladının bu önemli gününde yanında olmak istedik. İbrahim evladımızın sünnet merasimini tamamladık. İbrahim, Viranşehir patlamasında şehit olan kardeşimizin, hepimizin, bu milletin evladı. İl protokolünün tamamının iştirakiyle sünnet törenini gerçekleştirdik. İnşallah mürüvvetini de hep birlikte göreceğiz. Allah hayırlı etsin, ailesini de tebrik ederim. Her günleri böyle güzel olsun inşallah." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 17 Şubat'ta terör örgütü PKK tarafından Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne yönelik bombalı araçla yapılan saldırıda emniyet bekçisi İbrahim Kete ile Ahmet Oktay Günak şehit olmuş 48 kişi yaralanmıştı.